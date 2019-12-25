  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Русская классика"
Сегодня, 19:00
619
Alena_Zinovieva

Спектакль "Русская классика"

0 0

Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Русская классика" поставил Дмитрий Волкострелов. Все его постановки – это вызов для зрителя, форма взаимодействия с театром и артистами. "Приют Комедианта" предложил режиссеру впервые в его биографии поставить классическое произведение. Волкострелов ответил дерзким решением и сделал спектакль о всей русской классике сразу. На 1,5 часа, почти без слов, в пяти вариантах.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Адрес: "Приют Комедианта", Садовая улица, 27

Фото: pkteatr.ru

Теги: дмитрий волкострелов, приют комедианта, русская классика
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии