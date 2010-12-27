Спектакль "Romeo & Juliet, или Милосердная земля"

Возрастное ограничение: 18+.

Как вырваться из плена опостылевшей жизни, когда тебе уже за семьдесят? Бывший библиотекарь, отец двоих детей Дезире Кордье находит нетривиальный выход. Будучи в здравом уме и ясной памяти, он так умело изображает старческое слабоумие, что семье ничего не остается, как определить его в дом престарелых для больных деменцией.

Здесь, в этом царстве людей, утративших полную связь с реальностью, он обретает свободу и начинает жить по своему усмотрению, в собственной реальности, которую он складывает из строк любимого поэта — Шекспира, прокручивая в голове сцены из "Ромео и Джульетты".

Продолжительность: 1 час 30 минут

Адрес: Вторая сцена БДТ (Каменноостровский театр), площадь Старого Театра, 13

Фото: bdt.spb.ru