Возрастное ограничение: 6+.

Музыкальный спектакль "Рикки-Тикки-Тави" поставлен по мотивам одноименного рассказа Редьярда Киплинга из "Книги Джунглей". Герои расскажут маленьким зрителям о доблести, дружбе, верности своему слову, необходимости защищать слабых и уважать старших. Приключения отважного мангуста будут показаны со сцены с помощью языка индийских песен и танца.

По сюжету храбрый Рикки-Тики-Тави попадает в семью раджи и становится лучшим другим наследника престола. Речь пойдет о войне между людскими царями и царями змеиными. В противостоянии столкнуться два мира: человеческих ценностей, высоких идеалов и змеиных принципов: лжи, коварства, обмана.

Продолжительность: 50 минут

Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru