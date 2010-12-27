Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Пять вечеров" поставлен по пьесе драматурга Александра Володина. Зрителям расскажут проникновенную историю любви, историю длиною в жизнь.

Заснеженный город, двор, увитый ленинградскими решетками, вихрем кружит снежная метель. Уже немолодые Ильин (Евгений Сидихин) и Тамара (Вера Сотникова) пытаются все исправить, поверить друг другу и вновь стать счастливыми. Им были просто необходимы эти пять вечеров, подаренные судьбой, как второе рождение, чтобы расставить все на свои места.

В течение "Пяти вечеров" Ильин и Тамара выстраивают свои отношения на фоне зарождающейся любви молодой пары - племянника Тамары Славика (Сергей Рудзевич) и его подруги Кати (Полина Сидихина).

Продолжительность: 2 часа

Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: spb.kassir.ru