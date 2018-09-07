Спектакль "Просто Бэби"

Возрастное ограничение: 16+.

По-французски легкая и остроумная комедия "Просто Бэби" рассказывает о вечной проблеме отцов и детей. Действие спектакля разворачивается в доме Фонтанж. Почтенный бизнесмен Эдмонд Фонтанж хочет выдать свою дочь за делового партнера. Однако Кристиана уже давно влюблена в отцовского секретаря Огюстена, порядочного, но бедного мужчину. Ситуация становится еще более запутанной, когда глава семейства узнает, что у него есть внук.

Продолжительность: 2 часа 20 минут

Адрес: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27

Фото: bileter.ru