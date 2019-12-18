Спектакль "Крокодил души моей"

Возрастное ограничение: 16+.

В этом спектакле все – мужчины и женщины, молодые и старые – думают, что другой спасет их от скуки, бессмыслицы и одиночества. Карусель из самовлюбленных щеголей, влюбленных, кокеток, моралистов, матрон, отцов, семейств закручивается с каждой минутой действия все быстрее. Фигурки, напоминающие фотографии из пыльных альбомов, кружатся в знакомой всем повседневности и сталкиваются друг с другом. Все они хватаются друг за друга, липнут друг к другу, танцуют и дерутся, едят друг друга поедом.

Продолжительность: 2 часа 40 минут

Адрес: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru