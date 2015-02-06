Спектакль "Привидения"

Драму "Привидения" покажут в БДТ имени Г. А. Товстоногова 25 сентября. Спектакль стартует в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль является совместной работой народной артистки РСФСР Светланы Крючковой и режиссера Романа Мархолиа. В основе постановки – одноименная пьеса Генрика Ибсена.

"Привидения" – притча о трагичности человеческого существования. В центре сюжета оказалась вдова Элен Алвинг, которая планирует открыть детский приют в память о своем "идеальном муже". При этом истинный мотив ее решений неизвестен.

Героями пьесы стали марионетки в руках призраков прошлого. Они хотят избежать прошлых ошибок, но действительно ли человек способен управлять своей судьбой?

Фото: bdt.spb.ru