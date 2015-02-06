  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Привидения"
Сегодня, 19:00
259
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Привидения"

0 0

Драму "Привидения" покажут в БДТ имени Г. А. Товстоногова 25 сентября. Спектакль стартует в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль является совместной работой народной артистки РСФСР Светланы Крючковой и режиссера Романа Мархолиа. В основе постановки – одноименная пьеса Генрика Ибсена.

"Привидения" – притча о трагичности человеческого существования. В центре сюжета оказалась вдова Элен Алвинг, которая планирует открыть детский приют в память о своем "идеальном муже". При этом истинный мотив ее решений неизвестен. 

Героями пьесы стали марионетки в руках призраков прошлого. Они хотят избежать прошлых ошибок, но действительно ли человек способен управлять своей судьбой? 

Фото: bdt.spb.ru

Теги: бдт имени товстоногова, привидения
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии