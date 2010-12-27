Спектакль "Поздняя любовь"

Островский в жанре рождественской идиллии.

Людмила, скромная дочь бедного адвоката, влюбляется в Николая, человека азартного, любящего рискнуть, и порой безрассудного. Чтобы спасти его, юная барышня готова совершить самые невероятные, и не всегда благовидные, поступки. Это спектакль о чести и достоинстве, о нравственных заповедях и душевных муках. Но прежде всего — о любви, которая бывает смешной и трагической, выдуманной и настоящей, продажной и робкой, а для кого-то — уже и поздней. Артисты точно ведут зрителя по лабиринтам человеческой души, заставляя замирать, сочувствовать, смеяться и надеяться на счастливый исход.

Когда: 11 сентября в 18:00

Место: Молодежный театр на Фонтанке (набережная реки Фонтанки, 114)

Длительность: 3 часа с 1 антрактом

Билеты: в кассе кинотеатра

Фото: Молодежный театр на Фонтанке