Спектакль "Поросенок Чок"

Возрастное ограничение: 4+.

Как быть, если каждый участник спектакля хочет играть роль положительного героя: поросенка Чока, его мамы, Зайки, Дядюшки Ежа, и никто не хочет играть Волка? Выход прост — считалочка. Роли распределены и представление начинается. Сможет ли маленький Чок победить сильного и опасного противника? Как поросенок будет с ним сражаться, авторы спектакля обыграют в комичной ситуации.

Продолжительность: 1 час 20 минут

Когда: 27 апреля в 13:00 и 15:00

Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru