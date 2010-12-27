Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "MotherFatherSistersBrother" поставлен по мотивам пьесы Антона Павловича Чехова "Три сестры". По сюжету семейная пара — мистер и миссис Смит — попадает в дом Прозоровых, где никто не способен на поступки и действия. Задачей супругов становится спасти трех сестер.

Спектакль поставлен молодым режиссером, хореографом и художником Сергеем Ларионовым. Хрестоматийный чеховский текст рассказывается языком танца и встроен в контекст абсурдистской драматургии.

Продолжительность: 1 час 40 минут

Адрес: Малая сцена БДТ, набережная реки Фонтанки, 65

Фото: bdt.spb.ru