Спектакль "Мой дедушка был вишней"

Возрастное ограничение: 9+.

Спектакль Ивана Пачина поставлен по книге Анджелы Нанетти "Мой дедушка был вишней".

Главный герой истории, мальчик Тонино учится понимать мир взрослых. Он обращает внимание на мелочи, из которых состоит жизнь, познает на вкус радость и понимает, какой острой на вкус бывает грусть. В свою очередь дедушка Оттавиано учится оставаться ребенком, быть искренним и бескомпромиссным, не бояться говорить о смерти и верить в то, что люди способны что-то изменить.

Время: 16:00, 19:00

Продолжительность: 2 часа 10 минут

Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12, Малая сцена

Фото: puppets.ru