Спектакль "Метод Гронхольма"

Возрастное ограничение: 16+.

Действие разворачивается в офисе крупного холдинга. На собеседование на должность финансового директора филиала компании проходят четыре претендента. Деловая встреча перерастает в бесчеловечную игру: чтобы получить должность, кандидаты должны выполнить абсурдные задания и безжалостно расправиться с конкурентами.

Напряженный психологический триллер воплотят на сцене четыре артиста БДТ: Валерий Дегтярь, Михаил Морозов, Александра Куликова и Евгений Славский.

Продолжительность: 2 часа 10 минут

Адрес: Вторая сцена БДТ, Каменноостровский театр, площадь Старого Театра, 13

Фото: bdt.spb.ru