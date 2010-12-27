Спектакль "Медея"

Возрастное ограничение: 18+.

В основу спектакля положен миф о Медее — колхидской царевне, волшебнице, возлюбленной аргонавта Ясона. Она сбежала вместе с ним из Колхиды в Грецию, и в итоге была предана им.

Новый спектакль молодого петербургского режиссера Евгении Сафоновой рождается на пересечении различных проекций этого хрестоматийного и античного сюжета. Он отличается от других постановок Медеи не только языком и стилем, но и точкой зрения на события мифа.

Когда: 2 марта в 19:30.

Продолжительность: 1 час 35 минут.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru