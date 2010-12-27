Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль "Маленький принц" поставлен по мотивам одноименной сказки Антуана де Сент-Экзюпери. В центре сюжета знакомство пилота, который совершает вынужденную посадку в пустыне Сахара, с пришельцем с астероида Б-612. Маленький принц рассказывает о своих приключениях на Земле и удивительной розе, которую он оставил на малой планете. Мальчик полюбил красавицу розу, а она оказалась капризной, жестокой и высокомерной. Но, не смотря на это, он не бросил ее, ведь "Мы в ответе за тех, кого приручили".

Время: 11:30, 14:00, 16:30

Продолжительность: 70 минут

Адрес: Большой Театр Кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru