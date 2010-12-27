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Спектакль "Маленький принц"
Сегодня, 11:30
202
Alena_Zinovieva

Спектакль "Маленький принц"

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Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль "Маленький принц" поставлен по мотивам одноименной сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Пилот совершает вынужденную посадку в пустыне Сахара и встречает пришельца с астероида Б-612. Маленький принц рассказывает ему о своих приключениях на Земле и удивительной розе, которую оставил на малой планете. Мальчик полюбил красавицу розу с шипами, но она оказалась капризной, жестокой и высокомерной. Но не смотря на это, он не бросил ее, ведь "Мы в ответе за тех, кого приручили".

Продолжительность: 70 минут

Адрес: Большой Театр Кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru

Теги: антуан де сент-экзюпери, большой театр кукол, маленький принц
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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