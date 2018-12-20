Спектакль "Макбет. Кино" — это первая постановка Юрия Бутусова в роли художественного руководители Театра имени Ленсовета. Это не просто режиссерская версия мрачного шекспировского текста, но и своеобразная заявка, которая обозначила концепцию дальнейшей работы Бутусова.
Стоит отметить, что пьеса Шекспира была перекроена режиссером вдоль и поперек. Сюжет воспроизведен отрывочно, а ключевые сцены, которые разбавляет танец, повторяются раз за разом. Герои меняются местами и пробуют себя в разных ипостасях. Бутусов сосредоточен на самих событиях, а не на истории четы Макбет, соучастников и жертв своих же преступлений.
Происходящее на сцене можно описать как невротический бред, череда болезненных флешбэков, кровавый омут памяти, в котором тонут герои.
Когда: 26 января в 18:00.
Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.
Фото: lensov-theatre.spb.ru
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