Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Макбет. Кино" — это первая постановка Юрия Бутусова в роли художественного руководители Театра имени Ленсовета. Это не просто режиссерская версия мрачного шекспировского текста, но и своеобразная заявка, которая обозначила концепцию дальнейшей работы Бутусова.

Стоит отметить, что пьеса Шекспира была перекроена режиссером вдоль и поперек. Сюжет воспроизведен отрывочно, а ключевые сцены, которые разбавляет танец, повторяются раз за разом. Герои меняются местами и пробуют себя в разных ипостасях. Бутусов сосредоточен на самих событиях, а не на истории четы Макбет, соучастников и жертв своих же преступлений.

Происходящее на сцене можно описать как невротический бред, череда болезненных флешбэков, кровавый омут памяти, в котором тонут герои.

Когда: 26 января в 18:00.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru