Возрастное ограничение: 12+.

Опера "Мадам Баттерфлай" поставлена по мотивам одноименной драмы Дэвида Беласко. В центре сюжета красивая и трогательная история любви японской девушки к американскому военному.

На сцене будет звучать музыка известного итальянского оперного композитора Джакомо Пуччини. Музыкальным руководителем постановки стал Валерий Гергиев. Артисты будут исполнять арии на итальянском языке. Спектакль будет сопровождаться синхронными русскими и английскими титрами.

Продолжительность: 3 часа 20 минут

Адрес: Мариинский театр, Новая сцена, улица Декабристов, 34

Видео: YouTube / MariinskyRu