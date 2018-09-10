Спектакль "Любовь и прочее вранье"

Возрастное ограничение: 16+.

Семейные передряги – дело житейское. Случается всякое, а за 20 лет особенно. Былая страсть, кажется, уже утихла, а налаженный быт наводит скуку. Сергей и Ирина женаты уже давно, и настолько хорошо изучили друг друга, что удивляться нечему. Но тут вмешивается случай, и меняет все.

В ролях: Юлия Меньшова, Александр Никитин, Иван Колесников, Василий Кортуков, Евгения Евчина, Вячеслав Гугиев

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: sochi.bileter.ru