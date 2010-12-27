Спектакль "Ловушка для мужа"

Возрастное ограничение: 12+.

Этот спектакль – комедия положений, где даже маленькая ложь рождает следующую, более большую и изощренную. Жена возвращается домой и застает супруга с молодой привлекательной девушкой. Пытаясь выпутаться из ситуации и сохранить брак, репутацию и положение в обществе, Лоран представляет молодую красотку как свою русскую дочь. Но Лоран и не может себе представить, что приняв на себя мнимое отцовство, ему придется встретиться с настоящей матерью девушки, которая только усугубит ситуацию.

В ролях: Федор Добронравов, Елена Сафонова, Татьяна Васильева, Филипп Васильев, Мария Болонкина.

Продолжительность: 1 час 40 минут

Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: gorkogo.spb.ru