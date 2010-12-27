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Спектакль "Ловушка для мужа"
Сегодня, 19:00
540
Alena_Zinovieva

Спектакль "Ловушка для мужа"

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Возрастное ограничение: 12+.

Этот спектакль – комедия положений, где даже маленькая ложь рождает следующую, более большую и изощренную. Жена возвращается домой и застает супруга с молодой привлекательной девушкой. Пытаясь выпутаться из ситуации и сохранить брак, репутацию и положение в обществе, Лоран представляет молодую красотку как свою русскую дочь. Но Лоран и не может себе представить, что приняв на себя мнимое отцовство, ему придется встретиться с настоящей матерью девушки, которая только усугубит ситуацию.

В ролях: Федор Добронравов, Елена Сафонова, Татьяна Васильева, Филипп Васильев, Мария Болонкина.

Продолжительность: 1 час 40 минут

Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: gorkogo.spb.ru

Теги: дк имени горького, ловушка для мужа, федор добронравов
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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