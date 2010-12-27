Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Летние осы кусают нас даже в ноябре" поставлен по мотивам одноименной комедии современного российского драматурга Ивана Вырыпаева.

Все герои произведения глубоко одинокие люди. Невинный разговор между Еленой, Марком и Йозефом превращается в игру, которая станет причиной споров и откровенных признаний. Она обнажит болевые точки и послужит одновременно и ядом и противоядием.

Продолжительность: 1 час 40 минут

Адрес: Вторая сцена БДТ, Каменноостровский театр, Площадь Старого Театра, 13

Фото: bdt.spb.ru