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Спектакль "Летние осы кусают нас даже в ноябре"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Летние осы кусают нас даже в ноябре"

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Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Летние осы кусают нас даже в ноябре" поставлен по мотивам одноименной комедии современного российского драматурга Ивана Вырыпаева.

Все герои произведения глубоко одинокие люди. Невинный разговор между Еленой, Марком и Йозефом превращается в игру, которая станет причиной споров и откровенных признаний. Она обнажит болевые точки и послужит одновременно и ядом и противоядием.

Продолжительность: 1 час 40 минут

Адрес: Вторая сцена БДТ, Каменноостровский театр, Площадь Старого Театра, 13

Фото: bdt.spb.ru

Теги: бдт, иван вырыпаев, летние осы кусают нас даже в ноябре
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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