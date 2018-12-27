Спектакль "Крокодил души моей"

Постановка по ранним рассказам А.П. Чехова в Театре эстрады им. Аркадия Райкина.

"Крокодил души моей" - одно из прозвищ, которыми Антон Павлович Чехов в письмах называл свою невесту, а затем супругу Ольгу. В основу постановки вошли ранние рассказы Чехова, созданные в то время, когда он еще только искал свой стиль и свой почерк. Эти рассказы очень разные, и объединить их в общее действо, сделав его современным и увлекательным для молодого зрителя, было непростой задачей для творческого коллектива. Герои спектакля, словно сошедшие со старых фотоснимков, кружатся в безумном вихре, пытаясь заполнить другим человеком пустоту у себя внутри. Они не осознают, что рядом с другим будут чувствовать себя еще более одинокими, а бессмысленность жизни приумножится. Цепляясь друг за друга, как за спасательный круг, они танцуют, дерутся и мучают друг друга.

Когда: 2 августа в 19:00

Продолжительность: 2 часа 10 минут с одним антрактом

Место: Театр эстрады им. Аркадия Райкина (Большая Конюшенная, 27)

Билеты: на сайте kassir.ru

Фото: "Крокодил души моей" | Театр Эстрады / ВКонтакте