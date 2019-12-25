Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Крепостная любовь" – это пластическая драма, поставленная по повести Ивана Тургенева "Муму". Действие разворачивается в усадьбе, где правит своенравная Барыня и ее прислужники. Чувства, возникшие между главными героями пьесы – Герасимом и крепостной Татьяной – непозволительная роскошь для этого места и времени.

Артисты играют свои роли почти без слов, но то и дело раздаются русские народные песни. Сцену украшает визуальный ряд – проекция картин русских художников. Оригинальная трактовка сочетает в себе современные пластические формы с самобытностью и очарованием народного фольклора.

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Театр Комедианты, Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com