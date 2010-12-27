Спектакль "Колобок"

Возрастное ограничение: 4+.

"Колобок" — это получасовой камерный спектакль, поставленный по мотивам русской народной сказки. Режиссер Руслан Кудашов и художники Андрей Запорожский и Алевтина Торик поместили знакомых с детства персонажей в мир деревенской избы. На фоне разноцветных домотканых ковриков вращается огромное колесо прялки. Оно становится центральным игровым пространством.

В конце спектакля зрителей ждет интерактивная программа. Детям и их родителям разрешат заглянуть за кулисы и потрогать кукол.

Продолжительность: 35 минут

Время: 11:30, 14:00

Адрес: Большой Театр Кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru