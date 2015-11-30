Спектакль "Колидор"

Спектакль о женщине, которая решила доверить свои печали психотерапевту. Она рассказывает специалисту свои жизненные истории, из которых выходит хоть и болезненно, но с достоинством. В жизни бывает всякое – радость и грусть, восторг и разочарование, боль потери и счастье от встречи.
В историю героини органично вплелись стихи поэтов-шестидесятников. Авторы постановки решили напомнить зрителям о творчестве Инны Лиснянской, Инны Кашежевой, Риммы Казаковой, Тамары Жирмунской, Светланы Кузнецовой, Юлии Друниной и других.
Продолжительность: 1 час
Адрес: Дом Кочневой, набережная реки Фонтанки, 41
Фото: visit-petersburg.ru
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