Спектакль "Колидор"

Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль о женщине, которая решила доверить свои печали психотерапевту. Она рассказывает специалисту свои жизненные истории, из которых выходит хоть и болезненно, но с достоинством. В жизни бывает всякое – радость и грусть, восторг и разочарование, боль потери и счастье от встречи.

В историю героини органично вплелись стихи поэтов-шестидесятников. Авторы постановки решили напомнить зрителям о творчестве Инны Лиснянской, Инны Кашежевой, Риммы Казаковой, Тамары Жирмунской, Светланы Кузнецовой, Юлии Друниной и других.

Продолжительность: 1 час

Адрес: Дом Кочневой, набережная реки Фонтанки, 41

Фото: visit-petersburg.ru