Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Колесо фортуны" поставлен по культовому роману Юрия Полякова "Козленок в молоке".

Все начинается с необычного пари и становится смешной историей про мнимого писателя, ненаписанный роман и вполне реальную литературную премию.

Подвыпившие в Доме литераторов писатели спорят о том, можно ли с помощью PR-технологий из полуграмотного чальщика со стройки сделать великого писателя-авангардиста. Все идет хорошо, пока в какой-то момент что-то не выходит из-под контроля.

В ролях: Глафира Тарханова, Станислав Бондаренко, Павел Майков, Евгений Сидихин и др.

Продолжительность: 2 часа 20 минут

Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: gorkogo.spb.ru