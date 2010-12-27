Спектакль "Колесо фортуны" поставлен по культовому роману Юрия Полякова "Козленок в молоке".
Все начинается с необычного пари и становится смешной историей про мнимого писателя, ненаписанный роман и вполне реальную литературную премию.
Подвыпившие в Доме литераторов писатели спорят о том, можно ли с помощью PR-технологий из полуграмотного чальщика со стройки сделать великого писателя-авангардиста. Все идет хорошо, пока в какой-то момент что-то не выходит из-под контроля.
В ролях: Глафира Тарханова, Станислав Бондаренко, Павел Майков, Евгений Сидихин и др.
Продолжительность: 2 часа 20 минут
Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4
Фото: gorkogo.spb.ru
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