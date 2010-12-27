Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль "Когда я снова стану маленьким" вдохновлен жизнью и творчеством выдающегося польского педагога Януша Корчака. Это история о большом мире маленьких людей, о первой любви и детской правде.

В десятках чемоданов, которые появляются на сцене, прячется целый город. Там и дома Варшавы, и школа, и каток, и стучащий колесами паровоз. Здесь со своей семьей и друзьями, обаятельными кукольными персонажами, живет главный герой Владек. В руках талантливого актера Тараса Бибича все куклы оживают и становятся на время обычными девчонками и мальчишками.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Адрес: Малая сцена БДТ, набережная реки Фонтанки, 65

Фото: bdt.spb.ru