Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль "Когда я снова стану маленьким" вдохновлен жизнью и творчеством выдающегося польского педагога Януша Корчака. Это история о большом мире маленьких людей, о первой любви и детской правде. В десятке потертых чемоданов прячется целый город: дома Варшавы, школа, каток, стучащий колесами паровоз… Здесь со своей семьей и друзьями, обаятельными кукольными персонажами, живет главный герой Владек. В руках актера Тараса Бибича эти куклы превращаются в настоящих мальчишек и девчонок.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Адрес: Малая сцена БДТ, набережная реки Фонтанки, 65

Фото: bdt.spb.ru