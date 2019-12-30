Спектакль "Книга Иова"

Возрастное ограничение: 16+.

"Книга Иова" – это часть Ветхозаветной трилогии, поставленной Русланом Кудашовым в Большом театре кукол. История рассказывает о человеке, обреченном на страдание. Но это страдание нужно принять и обрести в нем устойчивость. Как Творец "устраивает землю ни на чем", так и Иов должен сохранить свою веру вопреки.

В спектакле использован принцип минимализма декораций. При этом постановка отличается разнообразием выразительных средств: от различных кукольных систем до трехмерных мультимедийных проекций.

Продолжительность: 1 час 10 минут

Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru