Спектакль "Кабаре Брехт"

Возрастное ограничение: 16+.

Режиссер Юрий Бутусов не в первый раз обращается к творчеству выдающегося немецкого драматурга XX века Бертольта Брехта. Спектакль играют молодые актеры Студии при театре имени Ленсовета. Зрители смогут услышать песни в живом исполнении на немецком, английском, французском и русском языках.

Кабаре представляется как модель мира, где толпятся персонажи из текстов брехтовских пьес и его бурной жизни. Языком гротеска и пародий молодые актеры расскажут о гениальном немецком режиссере и драматурге, о его мучительном поиске себя в этом мире и о рождении его лучших сценических и литературных произведений.

Когда: 7 февраля в 19:00.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru