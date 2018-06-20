Спектакль "История города Глупова"

Возрастное ограничение: 16+.

"История города Глупова" — это моноспектакль, поставленный по выдающемуся роману М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города". Летопись вымышленного русского городка Глупова, для которого автор придумал мгновенно вошедшее в наш язык "головотяпство", охватывает период середины 18-го до середины 19-го веков. Острая сатира, повествующая об отношениях градоначальников и глуповцев, блещет яркими характерами, парадоксальным юмором, уникальным русским классическим языком.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru