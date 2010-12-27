Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "История города Глупова" поставлен по выдающемуся роману Салтыкова-Щедрина "История одного города". Действие в вымышленном городке охватывает период с середины 18-го до середины 19-го веков. Однако зритель без труда может узнать в нем и позднейшие периоды российской жизни, о которых Салтыков-Щедрин не мог даже догадываться.

Острая сатира, повествующая об отношениях градоначальников и глуповцев, блещет яркими характерами, парадоксальным юмором, уникальным русским классическим языком.

Когда: 28 февраля в 19:30.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru