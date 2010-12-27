Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Губернатор" поставлен по одноименному рассказу писателя-символиста Леонида Андреева. В центре сюжета убийство эсером Каляевым московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича. Главный герой, градоначальник, отдавший приказ о расстреле толпы бастующих рабочих. Он переосмысляет произошедшее и предчувствует собственную смерть.

Во главе становится трагедия разрушения "человека-должности", бесприкословно следующего приказу и логике власти. В губернаторе высвобождается человек как личность. Он предстает во всей своей беззащитности и одиночестве перед лицом смерти.

Продолжительность: 1 час 45 минут

Адрес: Основная сцена БДТ, наб. Фонтанки, 65

Фото: bdt.spb.ru