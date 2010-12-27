Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Город. Женитьба. Гоголь" поставлен по известнейшей пьесе "Женитьба" и другим произведениям Николая Васильевича Гоголя. Режиссер Юрий Бутусов вместе с артистами театра имени Ленсовета создал щемящую душу петербургскую историю про одиночество, поиски счастья и невозможность воплощения мечты. Город на Неве становится одним из главных действующих лиц спектакля.

Продолжительность: 3 часа 30 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru