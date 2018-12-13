Спектакль "Гамлет"

Возрастное ограничение: 18+.

История принца Датского и его многочисленных коварных родственников уже десятки лет является одной из самых возлюбленных тем для режиссеров. Очередной театральный эксперимент Льва Додина вызовет интерес не только у театралов, но и критиков. В главной роли любимец публики Данила Козловский и актриса театра и кино Елизавета Боярская.

В своей постановке Додин не боится нарушать каноны. Он легко заменяет средневековые реалии современными гаджетами, смешивает тексты Шекспира и других великих драматургов. Его герои становятся более близкими и понятными зрителю. При этом основные вопросы, которые затрагивает режиссер в пьесе, остаются неизменными. На сцене с той же остротой и болью звучит знаменитая фраза Гамлета "Быть или не быть".

Продолжительность: 2 часа 15 минут

Адрес: улица Рубинштейна, 18/5, Основная сцена

Фото: mdt-dodin.ru