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Спектакль "Гамлет"
Сегодня, 19:00
507
Alena_Zinovieva

Спектакль "Гамлет"

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Возрастное ограничение: 16+.

"Гамлет – давно уже миф, не человек. Это - духовная субстанция, не имеющая ни возраста, ни пола, ни веса, ни запаха", — говорит Юрий Бутусов. 

В этом спектакле Гамлет неистов, непримирим и беспощаден к уродству. Он воин, который вселяет любовь, который способен все на свете оплакать. Проживая трагедию вместе с этим прекрасным, жестоким и уязвимым героем, зритель оказывается вместе с ним наедине с сияющей красотою бездной. Бездной, куда заглядывал Шекспир.

Продолжительность: 4 часа.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru

Теги: спектакль гамлет, театр имени ленсовета, юрий бутусов
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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