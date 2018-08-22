Спектакль "Феномены"

Возрастное ограничение: 12+.

Действие этой доброй комедии происходит в Москве накануне Олимпиады. В столицу приезжают трое феноменов — людей с экстраординарными способностями. Один из них видит сквозь стены, другой — передвигает предметы взглядом, а третий — читает чужие мысли. Вскоре выясняется, что двое — не такие уж уникумы. Но в пьесе Григория Горина важно не это, а способность людей бескорыстно любить.

Главные роли в спектакле исполняют известные и любимые российской публикой артисты — Андрей Федорцов, Андрей Носков и Оксана Базилевич.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru