Спектакль "Феномены"

Возрастное ограничение: 12+.

Действие этой доброй и смешной комедии происходит в Москве накануне Олимпиады. Город замер в ожидании важного спортивного события. Тем временем в столицу приезжают трое феноменов – людей с экстраординарными способностями. Один из них видит сквозь стены, другой передвигает предметы силой взгляда, а третий читает чужие мысли. Вскоре выясняется, что двое из них не такие уж и уникумы. Но не это самое важное. Важнее сохранить в себе способность бескорыстно любить другого человека – это куда больший дар, чем умение взглядом перемещать по столу спички.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: Театр эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная, 27

Фото: estrada.spb.ru