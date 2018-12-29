Спектакль "Феномены"

Возрастное ограничение: 12+.

Действие этой доброй и смешной комедии происходит в Москве накануне Олимпиады. Пока горожане замерли в ожидании важного спортивного события, в столицу приезжают трое феноменов — людей с экстраординарными способностями. Один из них видит сквозь стены, другой двигает предметы силой взгляда, а третий читает чужие мысли. Вскоре выясняется, что двое из них не такие уж уникумы.

Как и во всех пьесах Григория Горина, в комедии "Феномены" есть и тонкий юмор, и удивительная простота. Спектакль поставлен режиссером Александром Синотовым, главные роли в нем исполняют известные актеры, любимцы публики.

Когда: 25 января в 19:00.

Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru