Спектакль "Это все она"

Возрастное ограничение: 16+.

"Это все она" – спектакль об отчаянной попытке понять и услышать друг друга. В центре сюжета российская семья. После смерти отца отношения между матерью и сыном похожи на холодную войну. Чтобы разобраться в чувствах подростка и помочь ему, мать создает фейковый аккаунт под именем девушки Тоффи и начинает переписываться с сыном. Герои не просто общаются, а становятся друзьями. Но как теперь объединить разные личности — реальные, которые продолжают жить в конфликте, и выдуманные?

Спектакль в двух реальностях создал ученик Кирилла Серебренникова, режиссер Александр Созонов. На сцену Петербурга после 15-летненего перерыва вернулась актриса Юлия Ауг.

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Театр "Приют Комедианта", Садовая улица, 27

Фото: pkteatr.ru