Спектакль "Это беспощадное искусство"

Возрастное ограничение: 12+.

Ох, это манящее слово "Богема". Почти каждому из нас когда-нибудь хотелось побывать за кулисами, по другую сторону камеры, сыграть главную роль на Бродвее или выйти в качестве актера/режиссера на красную дорожку.

А что на самом деле таит театр? Какие они актеры, режиссеры и писатели? Где вдохновляются, берут идеи, на что готовы ради искусства и славы? Искрометная комедия "Это беспощадное искусство" ответит на все ваши даже самые не скоромные вопросы.

В ролях: Александр Пашков, Петр Красилов, Анатолий Руденко, Глафира Тарханова

Продолжительность: 2 часа

Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: gorkogo.spb.ru