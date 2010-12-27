Спектакль "Это беспощадное искусство"

Ох, это манящее слово "Богема". Почти каждому из нас когда-нибудь хотелось побывать за кулисами, по другую сторону камеры, сыграть главную роль на Бродвее или выйти в качестве актера/режиссера на красную дорожку.
А что на самом деле таит театр? Какие они актеры, режиссеры и писатели? Где вдохновляются, берут идеи, на что готовы ради искусства и славы? Искрометная комедия "Это беспощадное искусство" ответит на все ваши даже самые не скоромные вопросы.
В ролях: Александр Пашков, Петр Красилов, Анатолий Руденко, Глафира Тарханова
Продолжительность: 2 часа
Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4
Фото: gorkogo.spb.ru
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