Спектакль "Энергичные люди" покажут в Театре комедии имени Акимова 11 октября. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Героями сатирической повести станут шукшинские деревенские "чудики", поэты сибирского предместья. Они – городские жители, вполне благополучные и цивилизованные, однако являются мошенниками.

Действие спектакля разворачивается в квартире зажиточной семьи Кузькиных. Главный герой Аристарх Петрович обмывает вместе со своими приятелями удачно проведенную операцию по "умыканию" дефицитных автомобильных шин. Однако его жена Вера Сергеевна, утомившаяся от постоянного пьянства мужа и его подельников, находит в карманах записку от любовницы и решает отомстить. Женщина пишет на всю компанию заявление в прокуратуру.

Тогда "бизнесмены" всполошились, поскольку в тюрьму никому не хочется. Так, пьеса посвящена смешному разоблачению махинаторов.

Фото: culture.ru