Спектакль "Дядя Ваня"

В спектакле Юрия Бутусова "Дядя Ваня" герои предстают перед публикой, как перед Богом. Зрители не увидят привычных чеховских интонаций. Каждый герой как будто вырван со страниц книги и показан во всем своем обаянии и слабости.
С помощью эксцентрики, гротеска и буффонады артисты пытаются изобразить трагикомическую клоунаду о человеке, о жажде счастья, которая так естественна и абсурдна.
Продолжительность: 3 часа
Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.
Фото: lensov-theatre.spb.ru
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