Спектакль "Дядя Ваня"

Возрастное ограничение: 16+.

В спектакле Юрия Бутусова "Дядя Ваня" герои предстают перед публикой, как перед Богом. Зрители не увидят привычных чеховских интонаций. Каждый герой как будто вырван со страниц книги и показан во всем своем обаянии и слабости.

С помощью эксцентрики, гротеска и буффонады артисты пытаются изобразить трагикомическую клоунаду о человеке, о жажде счастья, которая так естественна и абсурдна.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru