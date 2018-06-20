Спектакль "Дядя Ваня"

В спектакле Юрия Бутусова "Дядя Ваня" персонажи предстают перед публикой, как перед Богом: во всей душевной наготе. Зрители не увидят привычных чеховских интонаций. Каждый герой как будто вырван из книги и показан во всем обаянии и слабости.
Персонажи Чехова в исполнении ведущих артистов театра бросаются в бой с мироустройством. Есть мгновенья, где каждый высок, есть мгновенья, где каждый жалок.
Продолжительность: 3 часа
Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.
Фото: lensov-theatre.spb.ru
Оставить комментарий