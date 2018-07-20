Спектакль "Дом"

Возрастное ограничение: 12+.

В основе спектакля "Дом" пьеса одного из самых известных современных российских драматургов Евгения Гришковца и молодой сценаристки Анны Матисон.

Главный герой пьесы Игорь работает врачом в обычной поликлинике. У него есть любимая работа, семья и верные друзья. Осталось только осуществить мечту детства — построить собственный дом. Последовавшие за этим решением события столкнут героя с трудностями. Они заставят Игоря полностью переосмыслить жизнь.

Продолжительность: 1 час 40 минут

Адрес: Большая Конюшенная улица, 27

Фото: estrada.spb.ru