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Спектакль "Дом"
Сегодня, 19:00
721
Alena_Zinovieva

Спектакль "Дом"

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Возрастное ограничение: 12+.

В основе спектакля "Дом" пьеса современного российского драматурга Евгения Гришковца и сценаристки Анны Матисон. По сюжету главный герой Игорь (Юрий Гальцев) работает врачом в районной поликлинике. У него есть все: любимая работа, семья и верные друзья. Не хватает только одного — собственного дома.

Постановка Олега Куликова представляет собой необычный синтез эстрады и драмы. Спектакль наполнен песнями, танцами и даже элементами театральной клоунады.

Продолжительность: 1 час 40 минут

Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru

Теги: спектакль дом, театр эстрады им аркадия райкина, юрий гальцев
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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