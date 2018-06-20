Спектакль "Дом"

В основе спектакля "Дом" пьеса современного российского драматурга Евгения Гришковца и сценаристки Анны Матисон. По сюжету главный герой Игорь (Юрий Гальцев) работает врачом в районной поликлинике. У него есть все: любимая работа, семья и верные друзья. Не хватает только одного — собственного дома.
Постановка Олега Куликова представляет собой необычный синтез эстрады и драмы. Спектакль наполнен песнями, танцами и даже элементами театральной клоунады.
Продолжительность: 1 час 40 минут
Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.
Фото: estrada.spb.ru
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