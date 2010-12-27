Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Дом" поставлен по пьесе одного из самых известных современных российских драматургов Евгения Гришковца и молодой сценаристки Анны Матисон.

Главный герой пьесы Игорь — врач, который работает в районной поликлинике. У него есть любимая работа, семья и верные друзья. Осталось только осуществить мечту детства — построить собственный дом. Последовавшие за этим решением события столкнут героя с трудностями, которые заставят его полностью переосмыслить свою жизнь.

Продолжительность: 1 час 40 минут.

Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru