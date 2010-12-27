Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль "Денискины рассказы" поставлен по одноименной книге Виктора Драгунского. Эту историю мы все помним с детства. Добрые, легкие поучительные рассказы, открывающие удивительный мир Дениски Кораблева и его друзей. Наполненные искрометным юмором и множеством забавнейших ситуаций приключения смогут вызвать улыбку даже у самого строгого зрителя.

Когда: 9 февраля в 12:00 и 17:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru