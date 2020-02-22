Постановка продлится 2 часа 30 минут с одним антрактном.

5 декабря в БДТ Товстоногова состоится спектакль "Дама с собачкой". Спектакль стал лауреатом Высшей театральной премии Петербурга "Золотой софит" в номинации "Лучший спектакль на малой сцене".

История повествует нам о романе между двумя благополучными людьми "среднего класса". Он нарушает привычный ход жизни. В постановке есть и Ялта, и Москва, и провинциальный город С.

В истории о любви, внезапно свалившейся на Дмитрия Гурова и Анну фон Дидериц, участвует и жена Гурова, и давний друг Гуровых господин Смирнов-Чубуков. Этот чеховский герой – изрядно постаревший Медведь – также не избежит в спектакле "сердечных мук". Ещё один персонаж – господин Иванов – среднестатистический молодой человек "без свойств", пришедший из ранних рассказов Чехова. Он прибавляет к действию свою любимую драму. События "Дамы с собачкой" лишат спокойствия даже маленького шпица госпожи фон Дидериц. Мир сошел с ума от любви; и никто не может выбраться из "черной дыры" человеческих отношений – об этом ироничный и печальный спектакль режиссера Анатолия Праудина.

Инсценировка А. Праудина и Н. Скороход.

Адрес: БДТ Товстоногова (Малая сцена)

Начало в 19:00

Фото: bdt.spb.ru