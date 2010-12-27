Спектакль "Чужих мужей не бывает"

Возрастное ограничение: 18+.

"Чужих мужей не бывает", - утверждает героиня Екатерины Волковой Элизабет. Она живает в элитной квартире в центре Дублина и решает все свои финансовые проблемы, будучи любовницей двух женатых джентльменов. Однако с приездом подруги Аннет все меняется. В один момент в этой злосчастной квартире встречаются все: неверные мужья, они же любовники, их разъяренные жены, они же отчаянные домохозяйки, и виновницы этих событий – Элизабет и ее незадачливая подруга.

Артисты: Екатерина Волкова, Георгий Дронов, Дмитрий Белоцерковский, Мария Минаева, Андрей Шугов.

Продолжительность: 2 часа

Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: gorkogo.spb.ru