Спектакль "Человеческий фактор"

Франсуа Эммануэль, врач-психотерапевт по образованию, имеющий и в настоящее время обширную частную практику, создает свои литературные труды в свободное время. Его перу принадлежат романы, ставшие бестселлерами, это "Обсидиановая ночь", "Меланхоличный убийца", "Соседняя комната".
Действие спекталя происходит в наше время. В одной из крупных корпораций готовится увольнение сотрудников, кандидатов на увольнение выбрал психолог фирмы. Главными критериями при выборе стали адаптируемость и возраст, он выполняет свою работу, исходя из прагматических позиций. Но после общения с пожилым директором, прожившим какое-то время в детском нацистском приюте Лебенсборн, специалист меняет свое утилитарное отношение к людям. С ужасом психолог понимает, что его методы при отборе кандидатов на увольнение сродни нацистским, примененным для истребления "неполноценных" граждан.
Место: Малый драматический театр — Театр Европы (ул. Рубинштейна, д. 18)
Цена: 800 рублей
Возрастное ограничение: 18+
Фото: МДТ
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