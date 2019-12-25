Спектакль "Человеческий фактор"

Пьеса по книге бельгийского психотерапевта Франсуа Эмманюэля в постановке режиссера Алексея Астахова.

Франсуа Эммануэль, врач-психотерапевт по образованию, имеющий и в настоящее время обширную частную практику, создает свои литературные труды в свободное время. Его перу принадлежат романы, ставшие бестселлерами, это "Обсидиановая ночь", "Меланхоличный убийца", "Соседняя комната".

Действие спекталя происходит в наше время. В одной из крупных корпораций готовится увольнение сотрудников, кандидатов на увольнение выбрал психолог фирмы. Главными критериями при выборе стали адаптируемость и возраст, он выполняет свою работу, исходя из прагматических позиций. Но после общения с пожилым директором, прожившим какое-то время в детском нацистском приюте Лебенсборн, специалист меняет свое утилитарное отношение к людям. С ужасом психолог понимает, что его методы при отборе кандидатов на увольнение сродни нацистским, примененным для истребления "неполноценных" граждан.

Место: Малый драматический театр — Театр Европы (ул. Рубинштейна, д. 18)

Цена: 800 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: МДТ